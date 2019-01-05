Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın Bir Başka Ülkesi, Bizim Son 5-6 Yılda Maruz Kaldığımız Onca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın Bir Başka Ülkesi, Bizim Son 5-6 Yılda Maruz Kaldığımız Onca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın bir başka ülkesi, bizim son 5-6 yılda maruz kaldığımız onca saldırının sadece birkaç tanesine muhatap olsaydı, emin olun hem sosyal hem de ekonomik bakımdan çökmenin eşiğine gelirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın bir başka ülkesi, bizim son 5-6 yılda maruz kaldığımız onca saldırının sadece birkaç tanesine muhatap olsaydı, emin olun hem sosyal hem de ekonomik bakımdan çökmenin eşiğine gelirdi."

Kaynak: AA
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