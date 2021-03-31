Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor."

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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