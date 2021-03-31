Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor."
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu