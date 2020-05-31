Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık." Kaynak: AA