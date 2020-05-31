Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
31.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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