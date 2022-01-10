Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına...
"Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı Salondan ve katılımcılardan görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış...
"Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı
Salondan ve katılımcılardan görüntü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"na katıldı. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına koyması şarttır."