Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına...

AA - Haberler | Güncel

"Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı Salondan ve katılımcılardan görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış...

"Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı

Salondan ve katılımcılardan görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"na katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına koyması şarttır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin mesleki eğitim alanında yürüttüğü, maddi bakımdan yük aldığı projelerde özel sektörümüzün de elini taşın altına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mesleki eğitim gören tüm öğrencilerimizin okurken en az asgari ücret kadar gelir elde edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesleki eğitim gören tüm öğrencilerimizin okurken en az asgari ücret kadar gelir elde edebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

AA - Son Dakika Haberleri

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