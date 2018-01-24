Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada Bizden Başka, Ucunda Şehadetin Olduğu Bir Mücadeleye Böylesine...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada bizden başka, ucunda şehadetin olduğu bir mücadeleye böylesine gönüllü olarak, böylesine aşkla, böylesine sevdayla koşan, koşmak isteyen bir başka millet tanımadım, tanımıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada bizden başka, ucunda şehadetin olduğu bir mücadeleye böylesine gönüllü olarak, böylesine aşkla, böylesine sevdayla koşan, koşmak isteyen bir başka millet tanımadım, tanımıyorum."