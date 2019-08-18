Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu güreşçiyi tebrik etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.
18.08.2019 22:03
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: DHA