Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu güreşçiyi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.
18.08.2019 21:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik telgrafı gönderdi.
Haber: ANKARA-DHA
Kaynak: DHA