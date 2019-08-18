Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu güreşçiyi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu güreşçiyi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.

18.08.2019 21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu güreşçiyi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kamal'a tebrik telgrafı gönderdi.


Haber:  ANKARA-DHA


Kaynak: DHA
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