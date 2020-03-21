Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Nevruz Günü'nü kutladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Nevruz Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü Nevruz Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

21.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Nevruz Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü Nevruz Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Nevruz Günü münasebetiyle tebrik yayımlayarak, 2023 hedeflerine kardeşlik ve dayanışma içinde yürüme mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla yayınladığı mesaj ise şu şekilde:

"Yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü Nevruz Günü'nü tebrik ediyorum. Kadim medeniyetimiz, barış, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik gibi evrensel değerlerin hakim olduğu topraklarda yükselmiş, ecdadımızdan bizlere ayrımcılığa yer vermeyen, birlik ve beraberliğin esas olduğu yüce hasletler miras kalmıştır. Her zaman haktan, adaletten ve barıştan yana tutum alan aziz milletimiz, 2023 hedeflerine de kardeşlik ve dayanışma içinde yürüyecek, refah ve huzur içinde bir geleceğin inşasına katkıda bulunacaktır. Bugün Orta Asya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla kutlanan, baharın müjdecisi Nevruz'un, sahip olduğumuz değerlerin, zenginliklerin hatırlanmasına, korunmasına ve yeni nesillere aktarılmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz'un aziz milletimiz için güzellikler ve iyilikler getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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