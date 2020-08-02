Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
02.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 02.08.2020 15:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.
(İlker Turak/İHA)
Kaynak: İHA