Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan Başbakanı Han, Irak Başbakanı el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan Başbakanı Han, Irak Başbakanı el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

(İHA)

Kaynak: İHA