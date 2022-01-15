Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişti, CHP'nin siyaset tarzı değişmedi"

AYDIN (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya değişti, Türkiye değişti ama CHP değişmedi. Türkiye'nin siyasi iklimini zehirlemeye çalışıyorlar. 2023'te sandıkta kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşları milletin hafızasından silinip gidecekler" dedi.

Aydın'da yapımı tamamlanan 1 milyar 353 milyon tutarındaki projelerin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış sonrasında AK Parti Aydın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı eşliğinde sevgi gösterisinde bulunarak karşılayan partililere, "İnşallah, bu yolda ölene kadar yürüyeceğiz" diyerek konuşmasına başladı. "Rabbime hamdolsun bana sizler gibi bir teşkilat nasip etti" diyen Erdoğan, "Aydınlı kardeşlerimin misafiri olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün Aydınlı kardeşlerimle kucaklaşmaya geldik. Aydın'a gönüller kazanmaya geldik. Aydın'ı gerçekten çok özlemiştik, bugün gördük ki Aydın da bizi özlemiş. Son 20 yıldır olduğu gibi Aydın bize gönlünü açtı. Aydın'ın adeta balkonlara taşan sevdasına şahit olduk. Buradan tüm Aydın'a en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bize sahip çıkan Aydınlılara şükranlarımı sunuyorum. Biz bu şehri, insanlarını seviyoruz. Biz tüm Türkiye'yi seviyoruz. Rabbime bu güzel ülkeye hizmet etme fırsatı verdiği için hamd ediyorum" dedi.

"MENDERES GÖNÜL KUMAŞI İPEKTEN DOKUNMUŞ BİR SİYASETÇİYDİ"

Aydın'ın Adnan Menderes gibi bir millet adamını Türkiye'ye kazandıran bir şehir olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün merhum başbakanımızı, yiğit zeybeğimizi kendi memleketinde özlemle yad ediyoruz. Açılışını yapacağımız müze ile onun ismini gelecek nesillere aktaracak bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Rahmetli Menderes, gönül kumaşı ipekten dokunmuş, çalışmış, ders sahibi bir siyasetçiydi. Tek parti döneminden sonra Anadolu insanının yüzü ilk kez onunla güldü. Türkiye hizmetle, yatırımla onunla tanıştı. İmam hatip okulları onun döneminde açıldı. Ezanı Muhammed-i 18 yıl sonra onun zamanında aslına uygun okundu. Anadolu yollarla, okullarla, traktörle rahmetli Menderes zamanında tanışmıştır. Türkiye'yi ekonomik, siyasal olarak çok ileriye taşımıştır. 10 yıl süren hizmeti boyunca milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Şehit edilmesinin üzerinden 60 sene geçmesine rağmen milletimiz kendisini unutmamıştır. Yassıada mahkemeleriyle onu idama götürenleri asla unutmamıştır. CHP bunun bedelini ama dünyada ama ebedi dünyada ödeyeceksiniz. Gençlerimizin Menderes'e kurulan tuzakları çok iyi öğrenmesi lazım. Gençler, o karanlık günleri ne kadar iyi bilirsek, CHP'nin yürüttüğü siyaseti çok iyi anlarız" diye konuştu.

"DÜNYA DEĞİŞTİ, TÜRKİYE DEĞİŞTİ, CHP DEĞİŞMEDİ"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayat bir siyaset tarzı sergilediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya değişti, Türkiye değişti ama CHP'nin siyaset tarzı değişmedi, bayat senaryo sergilemek istiyor. Türkiye'nin siyasi iklimini zehirlemeye çalışıyorlar. Kamu kurumlarına baskınlar düzenleyerek, devleti felç etmek için uğraş veriyor. Milletimizi sindirebileceklerini sanıyorlar. İnsanımızı rencide ederek başarısızlıklarını örtmenin hesabını yapıyorlar. Bunları yaparken Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını hesap edemiyorlar. 15 Temmuz destanı ile beraber Türkiye'de demokrasi dışı yöntemlerin kapandığını göremiyorlar. Güya milletvekili sıfatını taşıyorlar, bu milletin sabır sınırlarını göremeyecek kadar yabancılar. Halka açıkça yalan söyleyerek iktidar kapısını aralayacaklarını sanıyorlar" dedi.

"KILIÇDAROĞLU VE YANDAŞLARI MİLLETİN HAFIZASINDAN SİLİNİP GİDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran 2023 seçimlerinde CHP'nin sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacağını ifade ederek, "Daha yönettikleri belediyelerde vatandaşlar temel hizmetleri alamazken, çiftçiye bedava elektrik vermeyi taahhüt ediyorlar. Bu çılgın projenizi büyükşehir belediyelerinde başlatın. Ücretsiz elektriği benim Aydınlı kardeşlerime verin. CHP'ye gönül veren kardeşlerime söyleyin, ipe un sermeyin, vaadinizi hemen gerçekleştirin. Yapamazlar, veremezler, meydanlarda verdikleri namus sözleri gibi bunu hayata geçiremezler. Çünkü bunların Türkiye'nin meselelerine çözüm bulmak gibi dertleri yok. Bunlar siyasi ömürlerini birkaç sene daha uzatmak derdinler. 2023'te sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşları milletin hafızasından silinip gidecekler. Bize düşen bu süreçte kendi saflarımızı sık tutmaktır. Kapısını çalmadığımız her insanın vebalinin üzerinde olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Şehrimize kazandırdığımız hizmetleri tek tek anlatmalıyız. Azmin, gayretin, cesaretin önünde hiçbir engel duramaz. Çalıştıkça, emek verdikçe bunun önemli neticelerini alıyoruz. Sadece son dört ayda 100 bin gencimiz partimize katıldı. Gençlerin ilgi odağı olan parti AK Parti'dir. 11 buçuk milyona ulaşan toplam üye sayımızı arttırmak için tempomuzu arttırmamız gerekiyor. Bu konuda sizlere güveniyorum" dedi.

(İbrahim Kılınç - Murat Uçkaç- Uğur Eser/İHA)