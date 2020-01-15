Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış.

15.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış."

Kaynak: AA
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