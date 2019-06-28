Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass ile görüştü
- Görüşmeden detaylar G20 Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'nın Osaka şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile görüştü.
- Görüşmeden detaylar G20 Liderler Zirvesi kapsamında Japonya'nın Osaka şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ile görüştü.
Kaynak: AA
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