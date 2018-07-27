Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyeli mazlumları ne devlet terörü uygulayan rejimin ne de terör örgütlerinin insafına asla tek etmedik" dedi.

10. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, GAC Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle hakkınızı helal edin, görüşmeler sebebi ile aranıza katılmam gecikti" dedi. 10. BRICS Zirvesi kapsamında Güney Afrika'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yurt dışı ziyaretlerimize sadece iki ülke arasındaki münasebetlerin ilerletilmesi bağlamında yaklaşmadık, böyle de yaklaşmıyoruz. Bu ziyaretler bizim için aynı zamanda o ülkelerdeki kardeşlerimiz ile uhuvet ve muhabbeti güçlendirmenin, dayanışmamızı daha da pekiştirmenin bir aracıdır. Nereye gidersek gidelim kardeşlerimizle bir araya gelmeye, onlarla gönül köprüleri kurmaya özen veriyorum" dedi.

"Dünya 5'ten büyüktür' diyerek bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz"

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekili seçimleri sürecinde Afrika'dan aldığı desteğe değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesile ile 24 Haziran seçimleri sürecinde duaları ile bizlere destek olan, seçim zaferimizin ardından mesaj gönderen tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Afrika'nın çeşitli yerlerinden kendisine verilen desteğin aynı zamanda bir sorumluluk olduğunun farkında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece milletimizin değil, siz kardeşlerimizin de teveccühüne mahzar olmak için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki tüm Müslümanların refahı ve huzurunun sağlanması için çalışmalar yürütmeye devam edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür' diyerek bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz. Biz işte bu niyet ve özlemle biz Afrikalı'nın da, Filistinli'nin de, Bosnalı'nın da, Suriyeli'nin de, Arakanlı'nın da, Türkistanlı'nın da yanındayız" şeklinde konuştu.

"Kardeşliğimiz ne kadarsa Müslümanlığımız da o kadardır"

Türkiye ve Afrika kıtasındaki ülkeler arasındaki ilişkilerin her geçen gün artarak devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Kardeş olmak birbirinden haberdar olmayı gerektirir. Birbirinin derdinden, sıkıntısından, sevincinden haberdar olmayanın kardeşliği de ancak lafta kalır. Kardeşliğimiz ne kadarsa Müslümanlığımız da o kadardır" dedi.

Güney Afrikalı Müslümanların dünyadaki Müslümanların problemlerinin çözümünde aktif rol aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Afrika Müslümanları mücadeleci bir gelenekten geliyor. Buradaki kardeşlerim on yıllardır Filistin meselesi başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren tüm konularda aktif bir tavır sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin mültecilere uyguladığı insanlık dışı uygulamaları eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ülkelerinin ise Suriyeli mültecilere kucak açtığını belirtti. Türkiye'nin de Suriyeli mülteciler konusunda Afrika ile aynı tavrı gösterdiğini ifade eden Erdoğan, "Batılı ülkelerin mültecileri Akdeniz'in sularına terk ettiği o günlerde biz kendi kaynaklarımızla 23 milyar doların üzerinde para harcadık. Suriyeli mazlumları ne devlet terörü uygulayan rejimin ne de terör örgütlerinin insafına asla tek etmedik" dedi. - PRETORIA