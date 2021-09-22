Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'nda seslendi; 'DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve bu terör örgütünü hizmete uğratan tek NATO müttefikiyiz. Yine sahadaki varlığımızla, PKK terör örgütünün Suriye'de işlediği katliam ve etnik temizlik faaliyetlerinin önüne biz geçtik' dedi.