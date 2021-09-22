Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2 - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'nda seslendi; 'DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve bu terör örgütünü hizmete uğratan tek NATO müttefikiyiz.

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'nda seslendi; 'DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve bu terör örgütünü hizmete uğratan tek NATO müttefikiyiz. Yine sahadaki varlığımızla, PKK terör örgütünün Suriye'de işlediği katliam ve etnik temizlik faaliyetlerinin önüne biz geçtik' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür-2
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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