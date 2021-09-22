Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'nda seslendi; " Deaş'la göğüs göğüse çarpışan ve bu terör örgütünü hizmete uğratan tek NATO müttefikiyiz. Yine sahadaki varlığımızla, PKK terör örgütünün Suriye'de işlediği katliam ve etnik temizlik faaliyetlerinin önüne biz geçtik" dedi.

Dünya üzerinde Kovid-19 aşı dağılımı adaletsizliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Dünya devletleri olarak iklim değişikliğiyle mücadele için 2015 yılında bir araya gelerek Paris İklim Anlaşması konusunda mutabık kaldık. Anlaşmanın hedefi, yüzyılın ortasına kadar küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlı tutmaktır. Ancak gidişat tedbir alınmadığı takdirde bunun çok da mümkün olmadığını işaret ediyor. Bunun için öncelikle ve en çok da iklim değişikliğine yol açan sorunların ortaya çıkmasında tarihi sorumluluğu olan ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır. Koronavirüs salgınının önüne geliştirilen aşılarla geçmek belki mümkün olabilecek. Ama iklim değişikliği konusunda böyle bir laboratuvar çözümü bulunabilmesi söz konusu değildir. İşte bunun için her fırsatta dile getirdiğimiz dünya 5'ten büyüktür tespitini iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyorum. Tabiata, havamıza, suyumuza, toprağımıza, yeryüzüne kim en çok zararı verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır. Geçmişten farklı olarak bu defa kimsenin ben güçlüyüm faturayı ödemem deme hakkı yoktur. Çünkü iklim değişikliği insanoğluna oldukça adil davranıyor. Avrupalı, Asyalı, Amerikalı, Afrikalı, zengin-fakir farkı dinlemeden herkese aynı muameleyi yapıyor. Hepimize düşen görev, bu tehdit karşısında hakkaniyete dayalı bir yük paylaşımıyla tedbirlerimizi almak, yükümlülüklerimizi yerine getirmektir. Türkiye olarak bu anlayışla hareket ediyoruz. Paris İklim Anlaşması'na ilk imza atan ülkelerden biriyiz. Ancak yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle henüz bu anlaşmayı yürürlüğe koymamıştık. Son dönemde bu çerçevede kaydedilen mesafenin ardından aldığımız kararı buradan, BM Genel Kurul'dan tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Paris İklim Anlaşması'nı atılacak adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz. Glasgow'da yapılacak BM İklim Değişikliği Konferansı'ndan önce 'karbon nötr', bu hedefin anlaşmanın onay aşamasını tamamlamayı düşünüyoruz."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri