Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik.

Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de
Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de
Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı
Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmeleri için gayret ediyoruz."

"Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz."

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik.
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik.
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik.
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mansur Yavaş Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 15:02:31. #1.16#
title