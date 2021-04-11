Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik.
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Ukrayna Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmeleri için gayret ediyoruz."
"Bize muhalefet yapmak adına gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe üzülüyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı