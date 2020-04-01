Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar" -"Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı süratlendi.
01.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar"
-"Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı süratlendi. Nisan'ın 20'sinde İkitelli'deki şehir hastanemizi açacağız"
-"Sokakları boşaltarak, temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz"
-"Sınırlarımız içinde ve ötesinde vatan savunması yapan kahramanlarımıza da şükranlarımı ifade ediyorum"
-"Her kriz bize hayattaki önceliklerimizi öğretiyor. İnşallah milletimiz bu dönemi en az hasarla atlatacaktır"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: İHA