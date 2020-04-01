Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar" -"Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı süratlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar" -"Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı süratlendi. Nisan'ın 20'sinde İkitelli'deki şehir hastanemizi açacağız" -"Sokakları boşaltarak, temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz" -"Sınırlarımız içinde ve ötesinde vatan savunması yapan kahramanlarımıza da şükranlarımı ifade ediyorum" -"Her kriz bize hayattaki önceliklerimizi öğretiyor. İnşallah milletimiz bu dönemi en az hasarla atlatacaktır" İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaynak: İHA