Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içerisinde varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden, bugün bölgesinde söz sahibi bir ülkeye dönüştük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içerisinde varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden, bugün bölgesinde söz sahibi bir ülkeye dönüştük" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta konuştu "Artık hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize acılar vermesine, kayıplar verdirmesine müsaade.