Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Çanakkale bugün Keşmir, hiçbir fark yok

14.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:01

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna hitap etti.

"DÜN ÇANAKKALE BUGÜN KEŞMİR, HİÇBİR FARK YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pakistan'a ayak bastığımız andan itibaren bizi karşılayan tüm makamlara teşekkür ediyorum. Biz burada kendimizi asla yabancı ülkede görmüyoruz. Şu anda biz kendi evimizde sizlerle bir aradayız. Asya'nın en önemli buluşma noktalarından birinde kendimizi evimizde hissediyoruz. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları dünya da pek az ülkeye nasip olur.

Gazneliler devletinin kurucusu Gazneli Mahmut devrinden beri Türkler şu an içinde bulunduğumuz coğrafyanın önemli bir parçası olmuştur. 1915 senesinde Türk askeri şanlı bir direnişle Çanakkale Boğazı'nda savaşırken bu topraklarda yapılan miting tarihin sayfalarına kaydolmuştur. Mitingi tertipleyenler Çanakkale'de savaşan Türk milletine yardım toplamayı amaçlıyordu. Bütün sıkıntılara ve tehditlere rağmen meydanda açılan sergilerde Çanakkale için çok büyük yardım toplandı. Biz sizi sevmeyeceğiz size muhabbet beslemeyeceğiz de kimi seveceğiz kime muhabbet besleyeceğiz. Pakistan halkının kurtuluş savaşımız sırasında ekmeğinden arttırıp gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Dün Çanakkale bugün Keşmir, hiçbir fark yok Bizim için Keşmir o dur o olacaktır. Türki milletini yalnız bırakmayan veda abidesi kardeşlerimizi unutmayacağız. Pakistan ile kardeşliğimizi ebediyen muhafaza edeceğiz. Bizim dostluğumuz menfaatten değil muhabbetten geliyor. Pakistan'ın acısını acımız sevincini sevincimiz başarısını da kendi başarımız olarak görüyoruz" diye konuştu."PAKİSTAN HALKININ DUASINI HEP YANIMIZDA HİSSETTİK""251 insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonrasında Pakistan halkının duasını hep yanımızda hissettik" diyen Erdoğan "Pakistan FETÖ'ye ait okulları Maarif Vakfı'na devrederek gerçekten yanımızda olduğunu gösterdi. Pakistan, Türkiye'nin yanında yer aldı. Pakistan kalkınma ve refah yolunda mesafe kaydetmeye devam ediyor. Şüphesiz ekonomik kalkınma bugünden yarına gerçekleştirilecek bir hadise değildir. Kalkınma da istikrar ve güven olmazsa olmaz iki şarttır. Pakistan'ın iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik attığı adımlar daha cazip bir ülke olmasını sağlıyor" şeklinde konuştu."MÜSLÜMAN KARDEŞİMİZİN YANINDA DURMAK GÖREVİMİZDİR"Erdoğan "Pakistan'ın terörle mücadelede sergilediği çabaları takdirle takip ediyoruz. Pakistan terörden çok çekmiş bir ülke. Dünyanın en vahşi örgütlerinin hedefinde bir ülke olarak Pakistan'ın karşılaştığı zorlukları gayet iyi anlıyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelede yanında olmaya devam edeceğiz. İslam'da kardeşlik hukuku mümin kardeşine destek olmak yanında sıkıntılarına taraf olmayı da gerektirir. Müminler kardeştir. Hiçbir sınır hiçbir mesafe mümin gönüller arasında hudut çizemez. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşimizin yanında durmak görevimizdir. Türkiye olarak bu anlayışla ümmetin arasında ayrılıkları gidermek Filistin, Kıbrıs ve Keşmir başta olmak üzere haklı davamızda gayret göstermek için çaba sarf ediyoruz" dedi."'BARIŞ PLANI' DİYE YUTTURULAN PLAN, BİR İŞGAL PROJESİDİR""İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir" diyen Erdoğan, "İdlib ile ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi de daha fazla kayıp verilmesinin önüne geçilmesidir. Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, yıkımı, zulmü ve gözyaşını durdurmaktır. İsrail saldırıları karşısında onurlu ve kararlı bir duruş sergiledik. Özellikle son zamanda malum gerek sayın Trump ve Netanyahu arasında Kudüs ile ilgili atılan adımla 'barış planı' diye yutturulan plan bir barış planı değil bir işgal projesidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir diyerek harem-i şerifi İsrail'in zulmüne terk etmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik" diye konuştu.Mecliste bulunanların Cumhurbaşkanının konuşmasını sıralara vurarak alkışladıkları görüldü.

