24.10.2019 16:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' teklifi yapıyor. Biz bu teklifi Suriye'nin dört bir yanında yüz binlerce masum insan rejimin ve diğer güçlerin savaş uçaklarının bombardımanları altında can verirken gündeme getirmiştik."

Kaynak: AA