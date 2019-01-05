Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün 2018 İhracat Rakamları Açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün 2018 ihracat rakamları açıklandı. 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz 170'di ama kıl payı onun biraz gerisinde kaldık"

-"Anadolu'nun işgale başlandığı yerde, Anadolu'nun istiklale kavuştuğu yer İzmir'dir"

-"İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya o çiçekler bizim İstiklal aşkımızın çiçekleridir, dirliğimizin çiçekleridir"

-"Bize göre İzmir'in sınırları Viyana'dan başlar, Doğu Türkistan'dan, Karadeniz'in kuzeyinden başlar"

-"9 asırdır Türk şehri olan İzmir'in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır"

-"Gazi paşanın muhterem valideleri Zübeyde Hanım da burada yatıyor"

-"İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir"

-"Bu salonda Çaka beylerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin İstiklal azmi var"

-"Bu salonda 9 Eylül'de Anadolu'nun her bir yanından gelerek büyük zaferi mühürleyen şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı var"

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda AK Parti İzmir İlçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

Kaynak: İHA