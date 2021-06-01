Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuba Durgut'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tütün salgını" ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından ödüle layık görülen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut'u telefonla arayarak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tütün salgını" ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından ödüle layık görülen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "tütün salgını" ile mücadele alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından ödüle layık görülen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut'u aradı. Erdoğan, çalışmalarından dolayı Durgut'u tebrik etti.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı