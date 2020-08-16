Cumhurbaşkanı Erdoğan, down sendromlu kişiyle görüntülü konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, down sendromlu kişiyle görüntülü konuştu

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, down sendromlu bir kişiyle yaptığı görüntülü konuşmayı Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, down sendromlu kişiyle görüntülü konuştu
16.08.2020 19:33 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:09

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, down sendromlu bir kişiyle yaptığı görüntülü konuşmayı Twitter hesabından paylaştı. 

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, down sendromlu bir kişiyle cep telefonu ile yaptığı konuşma anlarına yer verdi. Erdoğan görüntülü konuşmasında, "Ben seni böyle seviyorum ama sen bana göstermiyorsun. Ne kadar seviyorsun göster bakayım" dedi. Ayrıca Altun paylaşımında, "Milletini kayıtsız seveni, millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti" ifadelerini kullandı. 

   


Kaynak: DHA

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