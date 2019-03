Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dövize Yönelik Manipülatif Bazı Dayatmalar Var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövize yönelik manipülatif bazı dayatmalar var. Bunların arkasında da bazı bankalar var. Bunlar piyasadan döviz çekilmesini teşvik ediyorlar çünkü piyasadan döviz çekildiği zaman ciddi manada TL'nin değeri düşecektir. Biz buna fırsat vermeyiz. Seçimin arkasından bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz. Bunların gözünün yaşına bakmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber Televizyonu'nda İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin, "BM'nin bu konuyla ilgili kesin kararı var. BM'nin kesin kararında da Golan Tepesinin İsrail ile yakından uzaktan alakası yok. AB'nin bu konuda yaptığı açıklamalar var. Dün akşam Macron ile bir görüşmem vardı. Fransa'nın da burada ki duruşu aynı. 'Duruşumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Trump ile bir görüşmem olacak ve yapacağım görüşmede bunu kendisine de söyleyeceğim' dedi. Burada çok ciddi bir yanlış var. Malum İsrail'de bir seçim var. Netanyahu'ya seçim hediyesi olarak altın tepsi de Golan Tepelerini kendine göre hediye ediyor. Netanyahu'da bunu anında seçim propagandasında kullanıyor. Nenatyahu'nun yolsuzlukları deşifre oldu. Adli mekanizma işletilmeye başlandı. Pompeo, İsrail'i ziyaret etti, desteğini deklare etti. Bu hamle Netanyahu'nun yolsuzluklarını perdeleyemedi. İşgal siyaseti kan üzerinden siyaset, buna ne derseniz deyin, haftaya da Netanyahu ABD'ye gidiyor. Netanyahu'nun propagandasını ne yazık ki şu anda Amerika üretiyor. Biz buna emperyalizm ve Siyonizm dostluğu diyoruz ve bu dostluk sadece bölge barışını değil dünya barışını da tehdit ediyor. Kan ve işgal üzerinden politika geliştirmek acziyettir, insanlığa ihanettir ve bu dostluk sadece bölge barışını değil, dünya barışını da tehdit ediyor. Bu konuyu BM'ye daimi temsilcimiz vasıtasıyla taşıyoruz. BM'de de bu konuyu tekrar gündeme getirip adımı atacağız. Zaten BM Güvenlik Konseyinden geçmesi söz konusu değil. Çünkü bir defa Rusya'nın bu konudaki duruşu belli, AB üyesi ülkelerin duruşunda da herhangi bir sıkıntı olmayacağına göre, dolayısıyla BM Güvenlik Konseyinden bu işin olur alması mümkün değil. Trump, burada adeta Amerika'daki Yahudiler üzerinden bir hesap peşinde. Kendisine şimdiden bir seçim yatırımı yapıyor. Çok yanlış bir oyun ve bu bölgenin geleceğe yönelik bir kan revan içerisinde kalmasının sorumluluğu onun üzerinde olur" ifadelerini kullandı.

"Terörle mücadeleyi her halükarda sürdüreceğiz"

Suriye'deki son durum ve Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyona ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma bakanım, kuvvet komutanlarım bölgedeydiler, çalışmalar devam ediyor. Seçim için bir haftamız kaldı, bunu bir defa halletmemiz lazım. Fırat'ın doğusuna yönelik planladığımız, terörden bölgeyi arındırma hareketi için hazırlıklar son aşamaya geldi. Terörist unsurların başka kisvelerle sınırımızın diğer tarafında mevcudiyetini sürdürmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Planladığımız hareketin stratejik tek gerçeği terörle mücadele, insanlığı hedef alan terörü bitirmektir. Terörle mücadeleyi her halükarda sürdüreceğiz. Bu zulme sadece biz karşı çıkmıyoruz. Kürt, Türkmen, Arap aşiretler PKK, PYD, YPG zulmünün bitmesini istiyor. Gereken neyse bunu yapacağız. Fırat'ın doğusuna yönelik olarak askeri anlamda ordumuz gerekli tüm yığınağını yapmıştır. Eğer bir gece ansızın girmemiz gerekiyorsa gireriz" açıklamasında bulundu.

Eski Büyükelçisi Namık Tan'ın açıklamalarına tepki

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri eski Büyükelçisi Namık Tan'ın açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"İhanet içindeler. Sen bu milletin ekmeğini yiyeceksin, büyükelçilik yapacaksın, ondan sonra bu şekilde terbiyesizce açıklama yapacaksın. Senin haddine mi? Sen büyükelçilik yaptın diye, emekli oldun diye sana bu sözü söyleme hakkını kim veriyor. Amerika ile iyi geçinmek lazım, şudur, budur. Biz milletimizin menfaatine olan neyse bu menfaate olduğu sürece her şeyi iyi geçinme üzerinde devam ettiririz. Biz kalkacağız 1 milyar 200 milyon dolar F-35 için vereceğiz, ondan sonra yok şöyle yok böyle. Zaten iki tanesi bize teslim edildi, şimdi diğer iki tanesi gelecek. Zorla buna talip olmadık ki. Patriotlar için Obama döneminden itibaren bu işi konuştuk. Kongreden izin çıkmadı dediler ve Patriotları vermediler. Biz ülkemizin savunma noktasında biz adımlarımızı niye atmayalım. S-400 konusunda adımlarımızı attık. Şu anda S-400 ile ilgili geri dönüşümüz falan söz konusu değil. Ne gelirse gelsin. Biz Patriotlar ile ilgili olarak siz de verin dedik ama şartları yerine getirmeniz lazım. Fiyatlar, kredi imkanları, ortak üretim, bu şartlar olması lazım ki sizinle de ayrıca ortak adımı atalım dedik."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusuna ilişkin ise Erdoğan, "Aramızda bunlar hep olumlu olarak geçti. Seçim bitince Sayın Trump daha önce verdiği sözü yerine getirir mi bilmiyorum. Biz de günün durumlarını değerlendiririz ve gitmemiz gerekiyorsa çünkü önümüzde çok ziyaret etmemiz gereken yerler var, bize ziyaret etmeyi planlayan ülkeler var" dedi.

TGRT Haber televizyonunun yayın öncesinde sokakta yaptığı röportajlarda vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu sorular ekrana getirildi. Sorulan soruları cevaplayan Erdoğan, tarımsal destek ile ilgili sorulan bir soruya, "Vatandaş bazı yerlerde demek ki biz bazı şeyleri anlatamıyoruz. Şu anda tarım da çiftçiye verdiğimiz destekler noktasında bizim iktidarımıza kadar hiçbir iktidar bizim verdiğimiz destekleri tarımda vermemiştir. Mazot desteğinden tutunuz bütün diğer desteklere varıncaya kadar bu tür destekleri hep verdik" cevabını verdi.

"Milletimizi seviyorsak niçin erken emeklilik diyoruz"

Erken emeklilik ile ilgili sorulan bir soruya ise Erdoğan, "Burada rahmetli Demirel bir yanlışın içerisine düştü ve rahmetli Demirel'in düştüğü o yanlışta erken emeklilik ile bu ülkede adeta bir çift ücret anlayışı geldi. 38 yaşında bir insanın emekli edilmesi demek hem o insana saygısızlık hem de bu devletin hazinesine. Bu insan 38 yaşında emekli olduğu zaman boş mu duracak. Çalışacak. Oradan da bir ücret alacak ve çift maaşla çalışacak. Şu anda dünyada başta İskandinav ülkeleri olmak üzere artık onlar erken emekliliği yapan ülkeler olmasına rağmen şimdi onlar 60-65'in üzerine çıktılar. Daha da değiştiriyorlar ve emekliliği oralarda 70'e doğru taşıyorlar. Böyle bir durumun olduğu dünyada biz de erken emeklilik olayını muhalefet tahrik ediyor. Eğer biz vatanseversek, milletimizi seviyorsak niçin erken emeklilik diyoruz. Çalışıyorsun, çalıştığın yerde çalışmana devam et, boşta kalmaktansa orada çalış. Emekli olmak çok daha farklı yollara insanımızı tahrik edebilir. Bunlar muhalefetin desteğini alıyorlar, Türkiye geçmişte bu tür popülist politikalardan çok çekti, yönettikleri dönemde Türkiye sosyal güvenlik sistemi bir batağın içindeydi. Bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu zaman hastanelerimizin durumu neydi" dedi.

Bir vatandaşın, "Spor Toto Süper Lig'de kim şampiyon olacak?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Ben kahin değilim ama kurmuş olduğum takım ligin başında. İyi de gidiyorlar."

"Bu müjdeyi ben verdim, sözümdeyim"

3600 ek göstergeye yönelikte önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu müjdeyi ben verdim, sözümdeyim, seçimlerden sonra hazırlıklar yapılmıştır, ele alınacak konulardan bir tanesidir. Burada polislerimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz var vesaire bu kapsama girecek kim varsa hepsini bu 3600'den yararlandıracağız" müjdesini verdi.

"Bunların gözünün yaşına bakmayız"

Dövizi tırmandırmaya çalışan odaklara da bir mesaj veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Dövize yönelik manipülatif bazı dayatmalar var. Bunların arkasında da bazı bankalar var. Bunlar piyasadan döviz çekilmesini teşvik ediyorlar çünkü piyasadan döviz çekildiği zaman ciddi manada TL'nin değeri düşecektir. Biz buna fırsat vermeyiz. Şu anda gelebileceği yere geldi. Seçimin arkasından bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz. Bunların gözünün yaşına bakmayız. Şu anda BDDK'nın attığı adım bunun bir örneğidir. Uluslararası camiada da bunu yapanların üzerine de gideceğiz. Onlara gerekli bu noktada darbeyi şu anda SPK'da indirdi, BDDK'da indirdi. Bunu yine aynı şekilde indireceğiz. 2019 yılının ilk 3 ayında dünya sermaye piyasalarından ülkemize 11 milyar dolar finansman geldi. Bu her ülkede olabilecek bir şey değil. Bunu çekemeyen o manipülatif müşteri seçim arifesinde devreye girerek hem vatandaşlarımızın hem de bu uluslararası finans çevrelerinin algısını bozmaya çalıştıkları ortaya çıkıyor. Seçimleri başarılı bir şekilde atlatınca ekonomide ilave güçlü adımlarla yatırımcı algısını iyileşmesine ve zorlu küresel ekonomik koşullara rağmen Türkiye'nin artık pozitif ayrışmasına odaklanacağız."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun tehdit mesajları alması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun tehdit mesajları almasına ilişkin, tehdit edenlerden hesap soracaklarını açıkladı. Erdoğan, "Ne istedik biz ondan, istihdama katkısını. TOBB'un görevi ne, bu ülkede yatırıma ve üretime destek. Burada istihdamda yardımcı olmasından daha güzel, daha kolay ne olabilir? Sen böyle bir siyasi yaklaşım nasıl yapabilirsin. Onu da hesabını uzaktan soracağız, künye elimizde. Çünkü bu vatanı seven bir insan bunu söyleyemez, oradan terbiyesizce TOBB Başkanına tehdit sallayacaksın. Biz dayanışma içerisinde çalışacağız. TOBB'un bir sıkıntısı olduğu zaman çaldığı kapı neresi, hükümet. Bunlarla biz yılda kaç kere bir araya geliyoruz. Şu anda ülkede bir eğer herhangi bir konuda bir sıkıntı varsa ve yapabilecekleri bir şeyler varsa onları ben sadece TOBB'dan değil her kurumdan isterim, her kurumun desteğini beklerim. Bu da milletim adına benim en tabi hakkımdır" mesajını verdi.

Erdoğan'dan doğal antibiyotik tarifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem 17 Nisan referandumunda hem de 24 Haziran seçimlerinde sesinin kısıldığı anımsatan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a, TGRT Haber ekranlarında özel bir tarif de verdi. Erdoğan, 5 bardak kaynamış suya, bir demet maydanoz ve enlemine kesilmiş bir limonun kaynatılıp, beklettikten sonra içilmesinde fayda olduğunu paylaştı. Erdoğan, bu karışımın aynı zamanda doğal bir antibiyotik olduğunu da belirtti.

Erdoğan, seçim mitinglerinde kullanılan ve kendisinin de eşik ettiği "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" şarkısı vesilesiyle rahmetli şarkıcı Kayahan'ın eşi İpek hanıma bir davet vereceğini de ilk kez açıkladı.

Erdoğan, seçim maratonundan fırsat bulabilirse Eskişehir'de Türkiye-Moldova maçını izleyeceğini aktardı. - İSTANBUL

