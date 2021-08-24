Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan