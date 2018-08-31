Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döviz Kuru Ne Olacak" Diye Soranlar Varsa Onlara Verecek Cevabımız Şudur: ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döviz kuru ne olacak" diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer ya hu..." -"Terörle mücadele herkese hak görünüyor ama konu Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor" -"Biz anlaşmanın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döviz kuru ne olacak" diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer ya hu…"
-"Terörle mücadele herkese hak görünüyor ama konu Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor"
-"Biz anlaşmanın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. F35'lerin bize verilmesi gerekiyor. Verilir verilmez… Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse biz başka ülkeden bunları temin ederiz. veya üretiriz"
-"Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir"
"Döviz kuru ne olacak" diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer ya hu…"
BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Törenine katıldı.