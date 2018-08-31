Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döviz kuru ne olacak" diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer ya hu…"

-"Terörle mücadele herkese hak görünüyor ama konu Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor"

-"Biz anlaşmanın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. F35'lerin bize verilmesi gerekiyor. Verilir verilmez… Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse biz başka ülkeden bunları temin ederiz. veya üretiriz"

-"Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir"

"Döviz kuru ne olacak" diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer ya hu…"

BALIKESİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Törenine katıldı.