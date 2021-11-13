Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz."

-"Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi canı gönülden arzu ediyoruz."

-"Paris İklim Antlaşması'nı onaylayıp yürürlüğe koyarak iklim değişikliğiyle mücadele noktasında yeni bir dönemin kapılarını açtık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz.

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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