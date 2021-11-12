Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz." - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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