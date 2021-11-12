Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört yıldır ülkemizde başarıyla düzenlenen TEKNOFEST'i gelecek sene Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz." - İSTANBUL
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına sert tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Beştepe'de kritik buluşma! Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, görüşme öncesi taleplerini tek tek sıraladı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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