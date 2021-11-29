Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü, 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak, bugün açılışa hazır...
AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü, 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak, bugün açılışa hazır hale getirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü, 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak, bugün açılışa hazır hale getirdik."
AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri
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