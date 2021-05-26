Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dördüncü yargı paketi) Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dördüncü yargı paketi) Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Dördüncü yargı paketi) Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok...
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dördüncü yargı paketi) Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dördüncü yargı paketi) Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dördüncü yargı paketi) Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok... - Haberler
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