Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dördüncü yargı paketi) Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dördüncü yargı paketi) Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dördüncü yargı paketi) Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu