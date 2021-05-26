Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reform çalışmalarımızın yeni bir halkasını oluşturan dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dördüncü yargı paketi) Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak" - Haberler
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