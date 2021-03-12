Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim...
12.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel