Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim...

12.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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