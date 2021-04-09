Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem mimarisinin en nadide eserlerinden olan bu müzeyi (Beykoz Cam ve Billur Müzesi) Cumhurbaşkanlığı olarak ülkemize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem mimarisinin en nadide eserlerinden olan bu müzeyi (Beykoz Cam ve Billur Müzesi) Cumhurbaşkanlığı olarak ülkemize kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.