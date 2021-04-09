Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem mimarisinin en nadide eserlerinden olan bu müzeyi (Beykoz Cam ve Billur Müzesi) Cumhurbaşkanlığı olarak ülkemize...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem mimarisinin en nadide eserlerinden olan bu müzeyi (Beykoz Cam ve Billur Müzesi) Cumhurbaşkanlığı olarak ülkemize kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İhanet projesiyle ilgili ısrara devam ediliyor
Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem mimarisinin en nadide eserlerinden olan bu müzeyi (Beykoz Cam ve Billur Müzesi) Cumhurbaşkanlığı olarak ülkemize kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel