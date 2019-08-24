Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir"

AK Parti Rize İl Başkanlığı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

24.08.2019 20:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

AK Parti Rize İl Başkanlığı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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