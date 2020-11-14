Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader ile telefonla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader ile telefonla görüştü

14.11.2020 20:13 | Son Güncelleme: 14.11.2020 20:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader ile telefonla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile telefonla görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile telefonla görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek, turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyeli haiz olduğunu belirterek, karşılıklı iradeyle bu yönde atılacak doğru adımlardan her iki ülkenin büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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