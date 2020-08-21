Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda neler söyledi? Recep Tayyip Erdoğan "müjde" açıklamasında neler var?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda neler söyledi? Recep Tayyip Erdoğan "müjde" açıklamasında neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen açıklamasında neler söyledi? Karadeniz Bölgesi sonrası Akdeniz'de doğalgaz bulundu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda neler söyledi? Recep Tayyip Erdoğan
21.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:39

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk" dedi.

ERDOĞAN'IN DOLMABAHÇE SARAYI'NDA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:"Bugün ülkemiz bakımından tarihi bir müjdeyi açıklamak için sizlerle bir aradayız. Bilindiği gibi enerji kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli kalkınmanın temel unsuru olmak üzere çok büyük öneme sahiptir. Ülkelerin ortaya koydukları vizyonların hayata geçmesi enerji sektöründeki faaliyetlerin hayata geçmesiyle orantılıdır. Dünyada yaşanan hiçbir karmaşa, kaos, savaş, çekişme yoktur ki gerisinde öyle veya böyle enerji hesabı yatmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda neler söyledi? Recep Tayyip Erdoğan 'müjde' açıklamasında neler var?

CUMHURBAŞKANI AKDENİZ HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

Yıllarca enerjide dışa bağımlılığının maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğimize daha güvenle bakacağımıza inanıyoruz. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan istifade etmeye başlayacağız. Bunca yıl sabırla, ilmek ilmek yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü; sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda neler söyledi? Recep Tayyip Erdoğan 'müjde' açıklamasında neler var?

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