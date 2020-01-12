CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NE GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.30'da Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
12.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.30'da Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi.
Görüntü dökümü:-------------Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının gelişi-Konvoydan detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA