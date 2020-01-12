CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NE GEÇTİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.30'da Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

12.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:43
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NE GEÇTİ

, 14.30'da Üsküdar 'da bulunan konutundan ayrılarak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-------------Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının gelişi-Konvoydan detaylar 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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