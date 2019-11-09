Cumhurbaşkanı erdoğan dolmabahçe çalışma ofisi'nde

Cumhurbaşkanı erdoğan dolmabahçe çalışma ofisi'nde

Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

09.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:50
Cumhurbaşkanı erdoğan dolmabahçe çalışma ofisi'nde

Kamera: İdris TİFTİKCİ/ DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı erdoğan dolmabahçe çalışma ofisi'nde
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et