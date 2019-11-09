CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NDE

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NDE

Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

09.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:41
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NDE

Kamera: İdris TİFTİKCİ/ DHA 

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. 

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak  Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü: ----------------

Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et