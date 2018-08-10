Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolar bizim yollarımızı kesmez yerli parayla bunların cevabını verelim"

-"Ordu'da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz bütün imkanları ile sel felaketinde zarar gören insanlarımızın yanındadır. Yarın inşallah Ordu'da olacağım"

-"Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu Türk lirası ile bozdurun. Bu yerli ve milli bir mücadeledir. Bu bize ekonomik savaş ilan edenlere en büyük cevabımız olacaktır"

BAYBURT - - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yastık altındaki dövizleri TL'ye çevirin çağrısında bulunarak, "Dolar bizim yollarımızı kesmez. Yerli parayla bunların cevabını verelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başladı. Bayburt'ta halka hitap eden Erdoğan, yastık altındaki dövizleri TL'ye çevirin çağrısında bulunarak, "Dolar molar bizim yolumuzu kesmez. Hiç endişe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum yastığının altında doları, euro'su olan varsa gitsin TL'ye çevirsin. Bu benim milletimin bir cevabı olacaktır. Yerli paramızda inşallah bunlara cevabı verelim" diye konuştu.