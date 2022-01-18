Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dokunulmazlık fezlekeleri) Cumhur İttifakı olarak peşindeyiz, vatandaşımızın hassasiyetlerini biliyoruz.
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dokunulmazlık fezlekeleri) Cumhur İttifakı olarak peşindeyiz, vatandaşımızın hassasiyetlerini biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dokunulmazlık fezlekeleri) Cumhur İttifakı olarak peşindeyiz, vatandaşımızın hassasiyetlerini biliyoruz. Parlamentomuzun terörle anılmasını istemiyoruz."
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri