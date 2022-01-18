Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dokunulmazlık fezlekeleri) Cumhur İttifakı olarak peşindeyiz, vatandaşımızın hassasiyetlerini biliyoruz. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dokunulmazlık fezlekeleri) Cumhur İttifakı olarak peşindeyiz, vatandaşımızın hassasiyetlerini biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dokunulmazlık fezlekeleri) Cumhur İttifakı olarak peşindeyiz, vatandaşımızın hassasiyetlerini biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dokunulmazlık fezlekeleri) Cumhur İttifakı olarak peşindeyiz, vatandaşımızın hassasiyetlerini biliyoruz. Parlamentomuzun terörle anılmasını istemiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz doğal gazı) 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2022 yılı içerisinde tüm kuyularda üretim öncesi tamamlama operasyonları yapılacak.
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı, Dokunulmazlık, Güncel, Haber

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