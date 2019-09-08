Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğunun sağlam durması demek Anadolu'nun sağlam durması demektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğunun sağlam durması demek Anadolu'nun sağlam durması demektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

08.09.2019 19:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ve karşılanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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