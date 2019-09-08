Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğunun sağlam durması demek Anadolu'nun sağlam durması demektir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. (4)