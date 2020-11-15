Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz."
15.11.2020 15:51 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten