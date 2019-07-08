CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DOĞU AKDENİZ'DEKİ RAHATSIZ EDİCİ SESLER YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz 'deki gelişmelere dair, "Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir. Ama bu seslerin hiçbirisi bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık " dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak, "Şu anda tabi sondaj gemilerimiz malum bu arama tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içeresinde süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir. Ama bu seslerin hiçbirisi bizi bu yolumuzdan alıkoyma yacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım. Aynı şeyleri söylüyorum. Şu anda gerek bizler Türkiye olarak gerek Kuzey Kıbrıslı soydaşlarımız, kardeşlerimiz olarak süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Ulusal arası camiada da en son G20 toplantısında da görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Şu anda tabi Yunanistan da dün akşam sonuçlanan bir seçim oldu. Miçotakis bu sabah aldığım oranlarla yüzde 39 küsur bir oy oranı ile şu anda seçimi kazanmış durumda. ve 160'a yakın milletvekili çıkarmış durumda. ve dün akşam kendisini aradım tebrik ettim. ve temennim odur ki inşallah Yunanistan ile yeni bir süreci barışık dayanışma içerisinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabi ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla da sürdüreceğiz. Arzumuz isteğimiz Ege'de Akdeniz'de her hangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım." dedi.

"ÜLKEMİZ İÇİN BÖLGEMİZ İÇİN ÖZELİKLER DE DÜNYAMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN DİYORUZ"

S400 teslimatıyla ilgili bir soruya ise Erdoğan, "Bizden şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur. Yolculuk hazırlığı yükleme çalışmaları sürüyor. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarih tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını nereye konuşlanacağını bu konunun sorumluluğu da tamamıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığımız onlara ait. Onlar planlamayı yapıyorlar. Bizim önümüzde de getirecekler ve ondan sonra da -zaten bu uçakla gelecekler- bu gelen S400'ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için bölgemiz için özelikler de dünyamız için hayırlı olsun diyoruz" şeklinde cevap verdi.

MİLLETVEKİLLERİYLE TOPLANTI

AK Partili milletvekilleri ile yapılan toplantılarla ilgili bir soruya ise Erdoğan şu şekilde cevap verdi: "İki toplantı yaptık. ve bunlar 50'li gruplar hallindeydi. Şimdi iki toplantı daha yapıp bu iki toplantıyla bitirmiş olacağız. Bunlar da Çarşamba, Perşembe günü olacak. Böylece meclis kapanmadan biz bu turları tamamlamış olacağız. Burada tabi parti sözcümüzün de ifade ettiği gibi bütün düşüncemiz arzumuz öncelikle meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir. İllerinde ne gibi çalışmalar yapacaklarıdır. Zira benim de hemen bu işin ardından Ağustos'la birlikte bir teşekkür ziyaretleri -ağırlıklı büyükşehirlerden olmak üzere- başlayacak. ve illerimiz dolaşarak hem bazı açılış törenleri hem teşkilatımızla bir araya gelme suretiyle yapacağımız toplantılar var. Bu toplantılarla birlikte bizim arzumuz 2019'u siyasi faaliyetler olarak tamamlamış olalım istiyoruz. "

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-Erdoğan'ın soruları yanıtlaması





Kaynak: DHA

- İstanbul