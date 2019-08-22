Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz" "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin haklarını da savunmaya devam edeceğiz"ANKARA(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar ortak basın...

22.08.2019 21:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz"

"Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin haklarını da savunmaya devam edeceğiz"

ANKARA(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: İHA
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