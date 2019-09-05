05.09.2019 13:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de şu bu değil, biz ne diyoruz biz buna bakıyoruz"

-"Ortadoğu'da ne işiniz var diyenlerin niye söyledikleri belli, ne işimiz olduğunu onlara da göstereceğiz"

-"CHP içine sindirse de sindirmese de Cumhurbaşkanlığı sisteminden artık geriye dönüş yoktur"

-"Bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var"

-"Önümüze çıkartılan her engel bir süre sonra aynı ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir"

-"Bu yolda yürürken bir çok korkakları da tanıdık. Bugün parlamentoda olan siyasi partilerin içinde olanların korkakların da boyunu posunu iyi biliriz"

-"Ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacılara 8 yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Muhalefet ne diyor geldiğimizde bunları kovacağız. Bunlar mandacı zihniyet"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Kaynak: İHA