Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de şu bu değil, biz ne diyoruz biz buna bakıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de şu bu değil, biz ne diyoruz biz buna bakıyoruz" -"Ortadoğu'da ne işiniz var diyenlerin niye söyledikleri belli, ne işimiz olduğunu onlara da göstereceğiz" -"CHP içine sindirse de sindirmese de Cumhurbaşkanlığı sisteminden artık geriye dönüş yoktur"...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de şu bu değil, biz ne diyoruz biz buna bakıyoruz"
-"Ortadoğu'da ne işiniz var diyenlerin niye söyledikleri belli, ne işimiz olduğunu onlara da göstereceğiz"
-"CHP içine sindirse de sindirmese de Cumhurbaşkanlığı sisteminden artık geriye dönüş yoktur"
-"Bizim garantör ülke olarak söz söyleme haklarımız var"
-"Önümüze çıkartılan her engel bir süre sonra aynı ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir"
-"Bu yolda yürürken bir çok korkakları da tanıdık. Bugün parlamentoda olan siyasi partilerin içinde olanların korkakların da boyunu posunu iyi biliriz"
-"Ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacılara 8 yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Muhalefet ne diyor geldiğimizde bunları kovacağız. Bunlar mandacı zihniyet"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.