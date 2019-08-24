Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, hepsi kapımızda sıraya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, hepsi kapımızda sıraya...

Rize Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı.

24.08.2019 19:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Rize Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı. (3)

Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek."

Kaynak: AA
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