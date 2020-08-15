Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.
15.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:08
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Açılış kurdelesinin kesilmesi RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık."
Erdoğan: "Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız."
Kaynak: AA