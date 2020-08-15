Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Açılış kurdelesinin kesilmesi RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık."

Erdoğan: "Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız."

Kaynak: AA