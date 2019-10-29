Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var"
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Gökçeada Gemisine canlı bağlantı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Gökçeada Gemisine canlı bağlantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok."
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.
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VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var"